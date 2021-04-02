Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару заворожила чувственным образом
Как передает Politeka.net, 34-летняя актриса опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в довольно-таки смелом наряде и не менее пикантной позе.
На студийном снимке Ирина позировала в черном топе и микрошортиках, похожих, скорее, на трусики с высокой посадкой. На ней также были замшевые сапожки-ботфорты бежевого оттенка и кофейный тренч, накинутый на плечи.
Сопонару приняла томную позу, присев на краешек выского табурета и опасно расставив ножки, рискуя засветить кое-что лишнее.
Распущенные волосы и смоки-макияж сделали ее лук еще более идеальным.
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"Вот такой значит меня видит 📸@zubarev.photographer. Ай лав ит, гайз, сенк ю вери мачь🖤 Как грится, надо будет повторить😉", - подписала фото Ирина.
Пользователи оценили увиденное, засыпав актрису комплиментами:
"Какая ты шикарная 😍 невозможно отвести глаз от тебя 🔥"
"Моя любовь🖤"
"Очень красивые глаза 😍👍"
"Очень правильно фотограф видит!😍"
"Вот это называется - нет слов!!!!!😍🔥😂"
"Мамина черешня😂"
"Как жаль, что можно поставить только один лайк. За такое фото и миллиона мало"
"Завораживающе!!!"
"Девочка просто бимба😍"
Ранее мы рассказывали, как Сопонару довела до мурашек, позволив подсмотреть за ней в ванной и воплотив в реальность мужские фантазии. Блондинка нежилась в пенке, повернувшись к зрителям спиной.
"Смыть все 💧", - подписала кадр звезда.
Также ей удалось удивить стильным дизайном своей ванной команты: светлое просторное помещение с окнами практически в пол и большие вазоны с цветами.
Напомним, раздетая Сопонару из "Женского квартала" понежилась в ванне, дав "подсмотреть"
А еще Politeka писала, что раскрепощенная блондинка из "Женского квартала" в полупрозрачном белье разожгла огонь страсти
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