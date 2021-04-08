Відома українська актриса Ірина Сопонару, зірка "жіночого кварталу", показала себе, вразивши образом
Як пише Politeka.net, зірка "жіночого кварталу" Ірина Сопонару встигла завоювати серця українок. Дівчина може виконувати будь-яку роль і мріє взяти участь в повнометражному кіно. Ефектна блондинка не забуває балувати фанатів жаркими знімками в соціальних мережах.
Цього разу Сопонару опублікувала в Instagram кадр, де позує в прозорому боді. Дівчина одягла чорну перуку, а на плечі звисав шкіряний плащ.
Фанати відразу накинулися засипати компліментами дівчину:
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"Ох як люблю цей образ! Крута до неможливості!", "Вау, Чіка", Нічого собі. Ірина це просто ракета, ти як Микита, пам'ятаєш цей серіал?", "Ти мій вогонь-дитинко", "Казахстан оцінив", " це справжня Ірина. Лікує від депресії", " дуже класні фото) Стильненько так)", " красуня. Дуже ефектно", "вам йде бути брюнеткою", "Просто атомна бомба", "небезпечно для життя, висока напруга", "поліпшена версія MARUV".
Ми писали, що відома українська актриса Ірина Сопонару поділилася чуттєвим чорно-білим кадром.
Довгонога блондинка одягла чорну вечірню сукню з вирізом вище середини стегна. Акуратно укладені світлі локони в м'які хвилі і макіяж, що підкреслює вилиці актриси зробили її ще більш привабливою.
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