Відома українська актриса Ірина Сопонару, зірка "жіночого кварталу", показала себе, вразивши образом

Як пише Politeka.net, зірка "жіночого кварталу" Ірина Сопонару встигла завоювати серця українок. Дівчина може виконувати будь-яку роль і мріє взяти участь в повнометражному кіно. Ефектна блондинка не забуває балувати фанатів жаркими знімками в соціальних мережах.

Цього разу Сопонару опублікувала в Instagram кадр, де позує в прозорому боді. Дівчина одягла чорну перуку, а на плечі звисав шкіряний плащ.

Фанати відразу накинулися засипати компліментами дівчину:

"Ох як люблю цей образ! Крута до неможливості!", "Вау, Чіка", Нічого собі. Ірина це просто ракета, ти як Микита, пам'ятаєш цей серіал?", "Ти мій вогонь-дитинко", "Казахстан оцінив", " це справжня Ірина. Лікує від депресії", " дуже класні фото) Стильненько так)", " красуня. Дуже ефектно", "вам йде бути брюнеткою", "Просто атомна бомба", "небезпечно для життя, висока напруга", "поліпшена версія MARUV".

Ми писали, що відома українська актриса Ірина Сопонару поділилася чуттєвим чорно-білим кадром.

Довгонога блондинка одягла чорну вечірню сукню з вирізом вище середини стегна. Акуратно укладені світлі локони в м'які хвилі і макіяж, що підкреслює вилиці актриси зробили її ще більш привабливою.

Нагадаємо, блондинка з "жіночого кварталу" в мікрошортиках підняла градус, розставивши ніжки

А ще Politeka повідомляла, що блондинка з "жіночого кварталу" випустила на волю свою " хижачку"

Також Politeka писала, що блондинка з" жіночого кварталу " топлес показала свій скарб



