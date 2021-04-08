Известная украинская актриса Ирина Сопонару, звезда "Женского квартала", показала себя, впечатлив образом

Как пишет Politeka.net, звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару успела завоевать сердца украинок. Девушка может исполнять любую роль и мечтает принять участие в полнометражном кино. Эффектная блондинка не забывает баловать фанатов жаркими снимками в социальных сетях.

В этот раз Сопонару опубликовала в Инстаграм кадр, где позирует в прозрачном боди. Девушка надела черный парик, а на плече свисал кожаный плащ.

Фанаты сразу накинулись засыпать комплиментами девушку:

"Ох как люблю этот образ! Крутая до невозможности!", "Вау, чика", Ничего себе. Ирина это просто ракета, ты как Никита, помнишь этот сериал?", "Ты мой огонь - детка", "Казахстан оценил", "Это настоящая Ирина. Лечит от депрессии", "Очень классные фото ) Стильненько так)", "Красавица. Очень эффектно", "Вам идет быть брюнеткой", "Просто атомная бомба", "Опасно для жизни, высокое напряжение", "Улучшенная версия MARUV".

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Длинноногая блондинка надела черное вечернее платье с вырезом выше середины бедра. Аккуратно уложенные светлые локоны в мягкие волны и макияж, подчеркивающий скулы актрисы сделали ее еще более привлекательной.

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