Известная украинская актриса Ирина Сопонару, звезда "Женского квартала", показала себя и поделилась философией

Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару является одной из самых популярных звезд "Женского квартала". За красоткой следят сотни тысяч людей в социальной сети Инстаграм, где девушка публикует свои фото и делиться мыслями.

Этот раз не стал исключением, ведь Ирина оставила в микроблоге фото, где красотка была только в штанах, сняв весь верх. Девушка дополнила образ большими бусами, а развернулась спиной, чтобы ничего лишнего не показать.

"Японии разбитые вещи часто исправляют, заполняя трещины золотом. Недостаток видят, как уникальный элемент истории предмета, который добавляет красоты. С разбитым сердцем та же история, вспомните об этом, когда тяжело и выбирайте чем заполнить свои трещины", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Трещины надо заполнять не золотом, а Любовью", "Ирочка, дай Бог тебе поменьше таких трещин. Просто заполняй сердце красотой. Свое и сових близких", "Как дела?".

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34-летняя актриса опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала за интимным занятием, позволив публике подсмотреть.

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