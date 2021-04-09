Відома українська актриса Ірина Сопонару, зірка "Жіночого кварталу", змінила імідж

Спокуслива блондинка вже кілька років знімається в різних проєктах і скетчах, тому і заробила любов публіки, пише Politeka.net. Зараз зірка активно займається зйомками в "Жіночому кварталі", при цьому не забуваючи радувати шанувальників своїми жаркими образами в Instagram.

На сторінку шикарної блондинки підписані 382 тисячі користувачів мережі, і деякі відразу реагують на будь-який пост актриси.

Так, кілька годин тому Ірина опублікувала знімок, на якому позувала без білизни. Артистка одягла жакет, який прикрив найпотаємніші деталі її тіла. При цьому шкіра сяяла, а красиве татуювання між грудьми стало відмінним акцентом.

Крім того, можна відзначити, що зірка була з короткою стрижкою, мабуть, вона одягла перуку.

"Я буду сяяти так яскраво, що це обпече тобі очі👀", - написала Сопонару.

За три години публікація зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"Хелловін", " Ох, жінка! Ти хвилюєш навіть мене! 🔥 🔥 ", "Блін, терміново на пельмені й вареники з хлібом!!!!😂 😂 😂 ", "Моя любов😌 🧡", "я подумала що це Дорофєєва"," зараз всі тільки оголюються😮", "нічесі Ірка ти не перестаєш дивувати 🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️ такі круті фотки агонь", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, що Ірина Сопонару після участі в КВК стала зніматися в скетч-комедії "Країна У", а також взяла участь в "Лізі Сміху".

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