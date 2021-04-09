Известная украинская актриса Ирина Сопонару, звезда "Женского квартала", изменила имидж

Соблазнительная блондинка уже несколько лет снимается в разных проектах и скетчах, отчего и заработала любовь публики, пишет Politeka.net. Сейчас звезда активно занимается съемками в "Женском квартале", при этом не забывая радовать поклонников своими жаркими образами в Инстаграм.

На страницу шикарной блондинки подписаны 382 тысячи пользователей сети, и некоторые сразу реагируют на любой пост актрисы.

Так, несколько часов назад Ирина опубликовала снимок, на котором позировала без белья. Артистка надела жакет, который прикрыл самые сокровенные детали ее тела. При этом кожа сияла, а красивая татуировка между грудями стала отличным акцентом.

Кроме того, можно отметить, что звезда была с короткой стрижкой, видимо, она надела парик.

"Я буду сиять так ярко, что это обожжет тебе глаза 👀", - написала Сопонару.

За три часа публикация собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Хэллоу🔥", "Ох, женщина! Ты волнуешь даже меня! 🔥🔥", "Блин, срочно на пельмени и вареники с хлебом!!!!😂😂😂", "Моя любовь 😌🧡", "Я подумала что это Дорофеева", "Сейчас все только оголяются 😮", "Ничесе Ирка ты не перестаешь удивлять 🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️ такие крутые фотки агонь", - написали пользователи сети.

Отметим, что Ирина Сопонару после участия в КВН стала сниматься в скетч-комедии "Країна У", а также приняла участие в «Лиге Смеха».

Напомним, вялая звезда "Женского квартала" Сопонару восхитила естественной красотой

А еще Politeka писала, что шальная блондинка из "Квартал 95" показала формы, эффектно задрав платье до ушей