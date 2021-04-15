Популярная украинская актриса из "Женского квартала" Ирина Сопонару показала себя за кулисами

Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару является одной из самых популярных среди актрис "Женского квартала". Девушка может исполнить любую роль, мечтая о полноценном фильме. Сейчас красотка активно развивает социальные сети, где подогревает к себе интерес.

В этот раз Ирина показала себя за кулисами. Красотка стояла в платье с приличным декольте среди других девушек. Сопонару посмотрела в камеру, пока ее снимали.

"Я буду за кулисами", - написала Ирина Сопонару под фотографией.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Такой взгляд", "Великолепная", "Ира, когда будет новый выпуск?", "Прекрасная", "Как всегда, хорошо выглядите", "Фото, как с 80-х годов. Супер".

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Ирина опубликовала фотографию, на которой позировала без белья. Артистка надела жакет, который прикрыл самые сокровенные детали ее тела. При этом кожа сияла, а красивая татуировка между грудями стала отличным акцентом.

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