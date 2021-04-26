Известные актрисы "Женского квартала" Ирина Сопонару и Екатерина Никитина показались вместе

Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару и Екатерина Никитина уже несколько лет работают вместе в проекте "Женский квартал". Красотки активно развивают социальные сети, где подогревают к себе и своему творчеству интерес.

В этот раз Никитина опубликовала фото у себя в Инстаграм. Девушка была в костюме и в туфлях. Ирина же примерила платье, которое совсем не прикрыло ножки красотки.

"Girls power.Немножко красоты вам в понедельную ленту. Скучаю за концертами - капец", - написала Катя под фото.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Горячие штучки", "Несколько прекрасных фотографий, дополняющих красоту в лучшем и лучшем качестве", "Красивая", "Я вас обожаю".

Мы писали, что известная украинская актриса, звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару показала, как нужно соблазнять мужчин.

На свежих фото, которые Ирина опубликовала в Инстаграм, она показала кадры из нового выпуска «Женского квартала». На фото Ирина предстала в мини и леопардовом халатике. Она сидела на диванчике и протягивала ножки к коллеге, соблазняя его.

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