Известная украинская актриса, звезда «Женского квартала» Ирина Сопонару решила расслабиться после трудной рабочей недели

Как передает Politeka.net, Ирина Сопонару стала известна благодаря участию в проектах и сериалах «Квартал 95». Сейчас она является ведущей актрисой «Женского квартала», а также ведет шуточные новости на «1+1». У 34-летней красотки очень напряженный и загруженный график. При этом, в последнее время Сопонару находит время и для собственных проектов – фотосессий в интересных местах и необычных образах.

В этот раз у себя в Инстаграм актриса рассказала, что заскучала дома и решила поехать расслабиться в отель. С собой она взяла подружек, с которыми пригубила шампанское. Закончилось все тем, что Сопонару устроила себе ванну при свечах. Пока подруги снимали Ирину в полумраке, она выставила из ванны ножки и стала флиртовать с подписчиками.

«Ну что тут сказать, господа. Слова здесь лишние…Присоединяйтесь», - томно проговорила Сопонару.

Ранее мы писали, что Ирина Сопонару перенесла сложную операцию на носу. Актриса призналась, что у нее врожденная деформация носа - кисты обеих верхнечелюстных пазух и искривление носовой перегородки.

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