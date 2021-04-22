Відома українська актриса Ірина Сопонару, зірка "жіночого кварталу", розповіла Детальніше про операцію

Як пише Politeka.net, Ірина Сопонару днями вирішила поділитися страшною історією, через яку їй довелося звернутися до лікарів. У дівчини, як виявилося, вроджена деформація носа. Цього разу Ірина продовжила свою історію, опублікувавши для залучення уваги ніжне фото:

"Як, де і чому я робила операцію.

Отже, продовжу свою історію. Спочатку мені була виправлена викривлена перегородка носа, і таким чином покращено дихання через глибокі структури, але виявилося що зовнішній клапан носа (його формують крила носа і ніздрі) також не заможний, це означає що коли людина робить різкий вдих ніздрі схлопиваются(звужуються і стає важко дихати). Для того щоб це не сталося, ту частину перегородки, що була викривлена, помістили в кінчик носа, таке безвідходне виробництво))) Таким чином поєднали естетичну і функціональну операцію для поліпшення дихання".

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Відмінно! Після операції дихати легко стало? У мене така ж проблема", "Мальвіна виглядала загадково", " Іра, вітаю із завершенням цієї операції. Радий що все пройшло вдало", " радий за тебе. Я сам давно страждаю такою проблемою при вдиху шкура перекриває клапан в перегородці і...Всього тобі найкращого в житті".

Нагадаємо, блондинка з "жіночого кварталу" вразила схожістю з Одрі Хепберн

Також Politeka писала, що біда наздогнала зірку "жіночого кварталу", якій довелося лягти під ніж хірурга

А ще Politeka повідомляла, що блондинка з "жіночого кварталу" в прозорому корсеті "скопіювала" образ MARUV



