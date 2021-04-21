Популярная украинская актриса, звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару повторила легендарный образ из кино

Как передает Politeka.net, в последнее время актриса активно ведет свой Инстаграм, публикуя там яркие снимки с профессиональных фотосессий. Ирина экспериментирует с образами, примеряя на себя необычные экстравагантные наряды, а также очень женственные платья и нижнее белье.

На свежем снимке Сопонару фактически повторила образ легендарной Холли Голайтли из фильма «Завтрак у Тиффани». Она позировала за столом в таком же черном платье, как носила Одри Хепберн. На шее у актрисы красовался белый жемчуг, а лицо было прикрыто очками. К тому же, перед звездой проектов «Квартал 95» стояла тарелка с пастой.

«Bon appetite. Что любите больше пиццу или пасту?», - подписала фото звезда.

В комментариях поклонники оставили Ирине массу приятных слов, а также стали делиться своими вкусовыми предпочтениями.

«Мафиози», «Красиво выглядишь», «Тебя больше любим!», «Крутейшая», «Такая леди», «Так на Одри похожа!» , «Это что? Завтрак у Тиффани?))», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ирина Сопонару надела черное вечернее платье с вырезом выше середины бедра. Блондинка продемонстрировала свои стройные ножки.

Напомним, что блондинка из "Женского квартала" Сопонару восхитила стильным образом на каблуках: "Сияй весь день!".

Как сообщала Politeka, беда настигла звезду "Женского квартала", которой пришлось лечь под нож хирурга: "У меня врожденная...".

Также Politeka писала, что блондинка из "Женского квартала" в прозрачном корсете "скопировала" образ MARUV: "Ну ты Иринка даешь".