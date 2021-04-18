Відома українська актриса Ірина Сопонару, зірка "Жіночого кварталу", показала себе і розповіла про проблему
Як пише Politeka.net, Ірина Сопонару є однією з найпопулярніших красунь "Жіночого кварталу". За зіркою стежать сотні тисяч фанатів в соціальній мережі Instagram, де актриса не тільки показує сценічні образи, але і ділиться особистим.
Так сталося і цього разу, адже Сопонару опублікувала нове фото в сценічному вбранні для привернення уваги, а розповіла про операцію:
"Носа. Як, де і чому я робила операцію‼
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Отже, за діагнозом, у мене вроджена деформація носа. Кісти обох верхньощелепних пазух. Викривлення носової перегородки. Хронічний вазомоторний риніт, змішана форма. Як результат, утруднене дихання, кисневе голодування, часті нежиті і краплі, які я заливала в себе роками".
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Впасти можна від такої краси", "Супер, що все пройшло добре, ти молодець, що зважилася", " я б ніколи про це не здогадався. Ви справжній приклад для інших. Чекаю нових ваших появ на екрані", "Походу мені теж потрібно до цього готується", "одужання і міцного здоров'я".
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