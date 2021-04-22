Известная украинская актриса Ирина Сопонару, звезда "Женского квартала", рассказала подробней об операции

Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару на днях решила поделиться страшной историей, из-за которой ей пришлось обратиться к врачам. У девушки, как оказалось, врожденная деформация носа. В этот раз Ирина продолжила свою историю, опубликовав для привлечения внимание нежное фото:

"Как, где и почему я делала ОПЕРАЦИЮ.

Итак, продолжу свою историю. Сначала мне была исправлена искривленная перегородка носа, и таким образом улучшено дыхание через глубокие структуры, но оказалось что наружный клапан носа (его формируют крылья носа и ноздри) также не состоятельный, это значит что когда человек делает резкий вдох ноздри схлопываются(сужаются и становится тяжело дышать). Для того чтоб это не случилось, ту часть перегородки, что была искривлена, поместили в кончик носа, эдакое безотходное производство))) Таким образом совместили эстетическую и функциональную операцию для улучшения дыхания".

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Отлично! После операции Дышать легко стало? У меня такая же проблема", "Мальвина выглядела загадочно", "Ира, поздравляю с завершением этой операции. Рад что всё прошло удачно", "Рад за тебя. Я сам давно страдаю такой проблемой при вдохе шкура перекрывает клапан в перегородке и...Всего тебе наилучшего в жизни".

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