Відома українська актриса Ірина Сопонару, зірка "Жіночого кварталу", показала смішне відео
Як пише Politeka.net, Ірина Сопонару є однією з найяскравіших зірок "Жіночого кварталу". Красуня мріє сняться в повнометражному кіно, а зараз активно розвиває Instagram, де ділиться цікавими образами, особистими історіями і кумедними відео.
Цього разу Ірина показала ролик, в якому вирішила обшутити сімейне життя. Ведучий Олексій Небава вийшов з вбиральні і сказав, що він робить щось в будинку. Після цього Сопонару запитала " Руки помив?"і чоловік пішов назад до умивальника.
"Суворі карантинні будні", - написала зірка під відео.
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Фанати подивилися ролик більше 6 тисяч разів і написали коментарі:
"Від душі", "Лол", "яка красива"," Мужики, мати їх, зі своїм скільки років мучуся", "наступне питання Іри:" з милом помив?"))) ", "Молодці, відео прямо в саме".
Ми писали, що популярна актриса і зірка "Квартал 95" Ірина Сопонару блиснула стрункими ніжками в міні-сукні.
Цього разу красуня постала в красивому міні-сукні, завдяки якому оголилися стрункі ніжки. Крій вбрання був таким, що підкреслив тонку талію.
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