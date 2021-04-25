Известная украинская актриса Ирина Сопонару, звезда "Женского квартала", показала смешное видео
Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару является одной из самых ярких звезд "Женского квартала". Красотка мечтает снятся в полнометражном кино, а сейчас активно развивает Инстаграм, где делится интересными образами, личными историями и забавными видео.
В этот раз Ирина показала ролик, в котором решила обшутить семейную жизнь. Ведущий Алексей Небава вышел из уборной и сказал, что он делает что-то в доме. После этого Сопонару спросила "Руки помыл?" и мужчина ушел обратно к умывальнику.
"Суровые карантинные будни", - написала звезда под видео.
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Фанаты посмотрели ролик более 6 тысяч раз и написали комментарии:
"От души", "Лол", "Какая красивая", "Мужики, мать их, со своим сколько лет мучаюсь", "Следующий вопрос Иры: "С мылом помыл?" )))", "Молодцы, видео прямо в самое".
Мы писали, что популярная актриса и звезда "Квартал 95" Ирина Сопонару сверкнула стройными ножками в мини-платье.
В этот раз красотка предстала в красивом мини-платье, благодаря которому оголились стройные ножки. Крой наряда был таким, что подчеркнул тонкую талию.
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