Известная украинская юмористка и звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару на майские праздники укатила заграницу

Пляжный снимок из жаркой Турции яркая блондинка разместила у себя в Инстаграм, передает Politeka.net

Сейчас артистка наслаждается отдыхом в роскошном отеле на турецком побережье и не забывает радовать фолловеров красочными снимками, сделанными заграницей.

Сопонару продемонстрировала худую фигуру в элегантном красном купальнике с рюшами, а также стройные ножки, позируя возле бассейна.

Свой пляжный образ красотка дополнила соломенной шляпкой бежевого цвета.

"Точка зрения автора", - подписала снимок она.

Ранее мы сообщали, что популярная актриса и звезда "Квартал 95" Ирина Сопонару поделилась новым соблазнительным фото.

Ирина в супер смелом наряде с открытой спиной отвернулась от камеры и продемонстрировала во всей красе свои хрупкие плечи и рельефную спину, "скованные" кружевными лямками. Звезда дополнила образ черным маникюром и убрала распущенные волосы вперед.

Также мы писали, Сопонару повторила образ легендарной Холли Голайтли из фильма «Завтрак у Тиффани». Она позировала за столом в таком же черном платье, как носила Одри Хепберн. На шее у актрисы красовался белый жемчуг, а лицо было прикрыто очками. К тому же, перед звездой проектов «Квартал 95» стояла тарелка с пастой.

Напомним, что блондинка из «Женского квартала» поразила сходством с Одри Хепбёрн

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