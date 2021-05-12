Красотка на все 100%

Известная украинская актриса, звезда "Женского квартала" и проектов «Квартал 95» Ирина Сопонару впечатлила вечерним образом

Как передает Politeka.net, 34-летняя блондинка является одной из ведущих актрис проектов «Квартал 95». Она задействована в нескольких сериалах, а также заменила Елену Кравец в передаче шуточных новостей «Чисто NEWS». Карьера молодой звезды активно развивается, а поклонников у девушки прибавляется.

На свежем фото, которое звезда опубликовала в сети, она предстала в дерзком вечернем образе. Актриса надела модные широкие джинсы и рокерскую куртку. Образ дополнили босоножки на каблуке.

«Как бы то ни было», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов и комплиментов.

«Боже, какая красота», «Невероятная», «Бомба», «Очень крутая Ирэн», «Тоненькие ножки Сопонару, так хотят выпустить пар. Освободиться от оков джинсов, и в бой на тысячи копий», «Ночная львица», «Красотулька», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ирина Сопонару во время отдыха в Турции решилась на личную пляжную фотосессию. Девушка сняла верхнюю часть купальника. Повернувшись к объективу боком, Сопонару распустила волосы, позволяя золотистым прядям прикрыть самое сокровенное.

Напомним, что блондинка из «Женского квартала» выставила худое тело в купальнике к солнцу: "жаркий" кадр.

Как Politeka писала, что блондинка из "Женского квартала" показала, как релаксирует в Турции: "Ирочка, я...".

Также Politeka сообщала, что блондинка из "Женского квартала" Сопонару показала подтянутую фигуру в бикини: "Горячая штучка".