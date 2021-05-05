Актриса "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару анонсувала новий концерт
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса, учасниця "Ліги сміху" і "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу красуня поділилася спекотним пляжним фото, на якому продемонструвала свою ідеальну підтягнуту фігурку.
На новій фотографії Ірина відображена на відпочинку, вона присіла на диванчик пляжного бунгало і витончено позує фотографу. Перед камерою актриса з'явилася в спокусливому білому купальнику цікавого фасону, а свій образ доповнила оригінальними босоніжками на підборах. Волосся дівчини розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж, вона з викликом дивиться прямо в об'єктив.
У підписі до фотографії Сопонару написала: "У цьому вбранні відчуваю себе дуже комфортно. Дякую за це почуття". Користувачі тут же кинулися обговорювати таке спокусливе фото красуні, залишаючи компліменти в коментарях. "Прям дуже", "Ого, яка красуня", "Це так, гаряча штучка", "Фантастика", "Шикарна леді", "Дуже круто", "Яка красива", "Красиво", "Яка жінка", "Це був контрольний в голову, просто мрія", "Супер", "Ці ноги", - пишуть захоплені шанувальники.
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