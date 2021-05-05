Актриса "Женского квартала" Ирина Сопонару анонсировала новый концерт

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса, участница "Лиги смеха" и "Женского квартала" Ирина Сопонару часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз красотка поделилась жарким пляжным фото, на котором продемонстрировала свою идеальную подтянутую фигурку.

На новой фотографии Ирина запечатлена на отдыхе, она присела на диванчик пляжного бунгало и изящно позирует фотографу. Перед камерой актриса появилась в соблазнительном белом купальнике интересного фасона, а свой образ дополнила оригинальными босоножками на каблуках. Волосы девушки распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж, она с вызовом смотрит прямо в объектив.

В подписи к фотографии Сопонару написала: "В этом наряде чувствую себя очень hot. Спасибо за это чувство". Пользователи тут же кинулись обсуждать такое соблазнительное фото красотки, оставляя комплименты в комментариях. "Прям очень", "Ого, какая красотка", "Это да, горячая штучка", "Фантастика", "Шикарная леди", "Очень круто", "Какая красивая", "Красиво", "Какая женщина", "Это был контрольный в голову, просто мечта", "Супер", "Эти ноги", - пишут восторженны поклонники.

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