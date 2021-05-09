Відома українська актриса Ірина Сопонару, зірка "Жіночого кварталу", показала себе на відпочинку

Як пише Politeka.net, Ірина Сопонару є однією з найпопулярніших красунь з "Жіночого кварталу". Актриса зараз знаходиться в Туреччині, де проходить фестиваль "Весело", і звідки зірка постійно ділиться новими фото.

Цього разу актриса опублікувала фото, де позувала в купальнику. Дівчина знімала себе, дивлячись прямо в камеру.

"Люблю", - написала смайликом Сопонару під фото.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Супер", "дуже красиве фото", "Вау", "Фото супер", "обожнюю тебе", "Ти красива", "дуже мила", "чарівна", "красуня просто", "Ірочка, Я Новий твій фанат, зауваж", " неперевершено. Ти стала ще краще", твій погляд-це стрілянина очима, зараз хтось впаде".

Повідомлялося, що актриса "жіночого кварталу" Ірина Сопонару анонсувала новий концерт.

На новій фотографії Ірина відображена на відпочинку, вона присіла на диванчик пляжного бунгало і витончено позує фотографу. Перед камерою актриса з'явилася в спокусливому білому купальнику цікавого фасону, а Свій образ доповнила оригінальними босоніжками на підборах.

Нагадаємо, блондинка з " жіночого кварталу» виставила худе тіло в купальнику до сонця

А ще Politeka писала, що зірка" жіночого кварталу " Сопонару перенесла операцію, з'явилися подробиці

Також Politeka повідомляла, що блондинка з "жіночого кварталу" з'явилася на пляжі в купальнику без верху



