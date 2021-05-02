Відома українська гумористка і зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару на травневі свята покотила закордон
Пляжний знімок з жаркої Туреччини яскрава блондинка розмістила у себе в Instagram, передає Politeka.net
Зараз артистка насолоджується відпочинком в розкішному готелі на турецькому узбережжі і не забуває радувати фоловерів барвистими знімками, зробленими закордоном.
Сопонару продемонструвала худу фігуру в елегантному червоному купальнику з рюшами, а також стрункі ніжки, позуючи біля басейну.
Свій пляжний образ красуня доповнила солом'яним капелюшком бежевого кольору.
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"Точка зору автора", - підписала знімок вона.
Раніше ми повідомляли, що популярна актриса і зірка "Квартал 95" Ірина Сопонару поділилася новим спокусливим фото.
Ірина в супер сміливому вбранні з відкритою спиною відвернулася від камери і продемонструвала у всій красі свої тендітні плечі і рельєфну спину, "скуті" мереживними лямками. Зірка доповнила образ чорним манікюром і прибрала розпущене волосся вперед.
Також ми писали, Сопонару повторила образ легендарної Холлі Голайтлі з фільму»Сніданок у Тіффані". Вона позувала за столом в такому ж чорному платті, як носила Одрі Хепберн. На шиї у актриси красувався білий перли, а обличчя було прикрите окулярами. До того ж, перед зіркою проектів «Квартал 95» стояла тарілка з пастою.
Нагадаємо, що блондинка з "жіночого кварталу" вразила схожістю з Одрі Хепберн
Також Politeka повідомляла, що біда наздогнала зірку "жіночого кварталу", якій довелося лягти під ніж хірурга
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