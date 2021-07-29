В сети появились имена участников нового сезона "Танці з зірками"

Как передает Politeka.net, стало известно о выходе нового пятого сезона проекта "Танці з зірками". Канал "1+1" сейчас работает над ним. С каждым днём анонсировали звезд-участников и теперь известно пять участников нового сезона.

Первой участницей стала знаменитая украинская певица Джамала. Она прославилась своей победой на конкурсе "Евровидение". Также девушка принимает участие в съемках кинокартин и развивается в разных творческих отрослях. Сейчас она показывает в социальных сетях как готовится к проекту.

Далее эстафета перешла к Олегу Михайлюте, известному как Фагот. Джамала засветила его фотографии во время съемки промо к проекту. Фагот является солистом украинской группы "ТНМК".

Заинтриговав своим анонсирующим видео, Фагот передал эстафету популярной артистке, солистке группы "KAZKA", Александре Зарицкой. Девушка прославилась на главных вокальных шоу страны.

Стриптизер Алексей Суворовцев принял вызов от солистки группы "KAZKA" и представил анонс, которым заинтриговал зрителей. Также Алексей является звездой сериалов.

Завершила пятерку актриса "Женского квартала" Анастасия Оруджева. Девушка прославилась как юмористка на шоу "Лига Смеха".

Еще одним участником нового сезона "Танців з зірками" стал звезда Лиги Смеха Иван Люленов.

Поклонники шоу "Танці з зірками" с восторгом отреагировали на новых участников пятого сезона: "Ну наконец-то, ура!!!", "Ну всё, точно смотрю "Танцы" и уже знаю за кого буду голосовать", "Ух ты, круто!", "Теперь точно буду смотреть новый сезон!", "Вот я и нашла за кого буду болеть в этом сезоне".

Напомним, украинский Тарзан стал участником нового сезона "Танців з зірками": что о нем известно

Также, солистка KAZKA Зарицкая решилась на участие в "Танцях з зірками", взбудоражив украинцев: "Худей, пока есть время"

Ранее сообщалось, Джамала, став участницей "Танці з зірками", сделала важное заявление: "Градус волнения - растет с каждым днем"





