В сети представили пятого участника шоу "Танці з зірками" – им стал актер сериалов Алексей Суровцев, которого тут же окрестили украинским Тарзаном

Как сообщает Politeka.net, на странице телеканала "1+1" в Instagram представили пятого участника шоу "Танці з зірками" – им стал известный актер сериалов Алексей Суровцев. Надо сказать, что парня тут же окрестили в сети украинским Тарзаном за впечатляющее рельефное тело.

В ролике, который опубликовали в сети Алексей представил себя и рассказал, что принял эстафету от певицы Александры Зарицкой. Также в видео актер передал эстафету звезде "Женского квартала" Анастасии Оруджевой.

"Алексей делится планами: "От участия в шоу ожидаю драйва, эмоций за счет преодоления трудностей, соревновательного адреналина. И хоть немного научиться бальным танцам", - говорится в подписи к видео.

Напомним, Солистка KAZKA Зарицкая решилась на участие в "Танцях з зірками", взбудоражив украинцев: "Худей, пока есть время".

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