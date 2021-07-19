Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова показала свою пластичность

Как передает Politeka.net, Анна Ризатдинова является знаменитой украинской гимнасткой и олимпийской чемпионкой. Девушка принимала участие в проекте "Танці з зірками", где стала любимицей Влада Ямы. Гимнастка активно ведет социальные сети, где радует поклонников разным контентом.

На этот раз Анна выложила фото в ванной, где показывает потрясающую расстяжку. Девушка в обтягивающем спортивном топе и шортах телесного цвета. Её волосы убраны, что позволяет лучше увидеть изгибы тела.

Анна под фотографией делится советами и рассказывает как готовится к отпуску.

"К путешествиям я всегда отношусь очень ответственно и организовано. Это и помогает не бегать в последние дни в панике с криками «Где мой паспорт?» или «Как нет мест на маникюр?».

Знаю, что многие сейчас планируют летний отпуск, поэтому дабы избежать неприятностей, подготовила для вас 5 правил, которые помогут подготовиться к отдыху спокойно и без лишних эмоций." - пишет гимнастка.

Поклонники оценили фотографию Анны и оставили множество комментариев.

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