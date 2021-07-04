Популярная отечественная художняя гимнастка Анна Ризатдинова, любимица Влада Ямы на "Танцях з зірками", показала себя с сыном

Как пишет Politeka.net, Анна Ризатдинова является популярной отечественной гимнасткой. Красотка в конце 2017 года родила сына Романа от бизнесмена Александра Онищенко. Спортсменка решила в Инстаграм показать, как проводит время с 3-летним мальчиком.

На фото Ризатдинова позировала в купальнике, снимая себя и малыша на телефон. Роман сидел в объятиях мамы в одних шортиках, улыбаясь на камеру.

"Наконец-таки мы добрались до бассейна", - написала Анна под фотографией.

На втором ролике мальчик уже был один. Анна надела на мальчика специальные нарукавники, чтобы Роман мог сам поплавать в бассейне.

"Впервые одели нарукавники", - написала под новым роликом Анна.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет таких функций.

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