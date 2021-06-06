Известная украинская гимнастка, олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова заинтриговала публику
27-летняя спортсменка, которую в Сети называют фавориткой хореографа Влада Ямы из "Танців зірками", опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.
Звезда решила козырнуть "сверхъестественным" талантом.
"Спорим? Я назову первую букву имени человека, которого ты любишь... Хотя, зачем тебе буква 💁🏻♀️, если ты уже назвал имя у себя в голове и в сердце 🤍", - предложила она в подписи.
На фото Анна предстала в чувственной позе, нарядившись в шелковое платье-ночнушку изумрудного оттенка. Роскошный лук дополнила оригинальная "изюминка": в высокие перчатки красотка воткнула несколько цветков, придав образу нежности.
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Пользователи кинулись обсуждать увиденное:
"...а если не могу определиться с правильным ответом 😁"
"Вау 😍"
"Безумно женственная😍😍"
"Очень красиво!"
"спорим!"
Ранее мы рассказывали, что Ризатдинова, полюбвшаяся зрителям "Танців з зірками", заговорила о смене профессии. Бывшая гимнастка опубликовала серию черно-белых снимков, на которых позировала в ретро образе.
"Что хочу реализовать в ближайшем будущем? Я стараюсь записывать все свои желания. Мне кажется, тогда намного легче воплощать их в реальность. Составила план, что хочу реализовать в ближайшем будущем: 1. Открыть филиалы Академии @rizatdinova.academy – не только в Киеве, но и в других городах Украины. 2. Попробовать себя в роли ведущей. Очень надеюсь, что всё получится", - заявила девушка.
Напомним, Любимица Ямы из "Танців з зірками" после двух операций обратилась к женщинам: "Чтобы потом не пришлось мучиться…".
Как сообщала Politeka, Любимица Ямы из "Танців з зірками", родившая сына олигарху, показала праздничные фото: "И вам того желаю!".
Также Politeka писала, Фаворитка Ямы из "Танців з зірками" в мини и необычной сеточке показала топ весенних образов: "Шикарные ноги".