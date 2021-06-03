Финалистка "Танців з зірками" Анна Ризатдинова показала роскошные черно-белые фото и поделилась планами на будущее
Как сообщает Politeka.net, известная украинская гимнастка и любимица Влада Ямы на шоу "Танці з зірками" Анна Ризатдинова, часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз красотка поделилась роскошными черно-белыми снимками, а в подписи к ним рассказала о планах на ближайшее будущее.
По словам Анны, эти снимки сделал известный украинский фотограф Ростислав Рипка в рамках своего фотопроекта, посвященного 37 украинским женщинам, которых он считает своими музами. Более того, фото Ризатдиновой стало обложкой книги фотографа. На кадрах красотка появилась в разных чарующих образах, демонстрируя свое прекрасное тело и соблазнительные изгибы.
В подписи к публикации Анна рассказала о планах: "Что хочу реализовать в ближайшем будущем? Я стараюсь записывать все свои желания. Мне кажется, тогда намного легче воплощать их в реальность. Составила план, что хочу реализовать в ближайшем будущем: 1. Открыть филиалы Академии @rizatdinova.academy – не только в Киеве, но и в других городах Украины. 2. Попробовать себя в роли ведущей. Очень надеюсь, что всё получится".
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