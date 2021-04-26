Известная украинская художняя гимнастка Анна Ризатдинова, фаворитка Влада Ямы из "Танців з зірками", показала свои умения и рассказала о спорте

Как пишет Politeka.net, Анна Ризатдинова является обладательницей множества международных медалей. Красотка активно ведет соц.сети, где пропагандирует спорт среди украинцев.

В этот раз Анна решила показать фото, где делает растяжку, задрав ногу выше головы. Красотка была в розовой маечке и черных штанах.

"Совместимы ли спорт и макияж?

Практически всю свою жизнь я нахожусь в спорте, поэтому точно знаю, каких правил нужно придерживаться до и после тренировки. Следуя им, вы сможете избежать проблем с кожей.

Тренироваться с макияжем не рекомендуется. Конечно, строгого запрета нет. Но нужно понимать, что состояние вашей кожи значительно ухудшится.

Во время тренировки усиливается кровообращение, ускоряются обменные процессы. И если вы будете заниматься с макияжем, то на следующей день всё лицо будет в высыпаниях.

Честно говоря, когда я захожу в тренажёрный зал и вижу девчонок с макияжем, хочется подойти и сказать: "Сотри всё" ;) Лучше предварительно смыть всю косметику, потому что кожа должна дышать. Особенно это касается жирной и комбинированной кожи, которые склонны к воспалениям. Если у вас нормальный тип кожи, то допускается тренировка с макияжем. Но после неё нужно очень тщательно умыться.

Конечно, бывают ситуации, когда макияж необходим. Например, во время съёмки. Тогда лучше использовать минеральную пудру.

Есть также несколько простых правил ухода, которые помогут сохранить кожу в хорошем состоянии", - поделилась Анна.

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