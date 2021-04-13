Известная украинская художественная гимнастка Анна Ризатдинова, фаворитка Влада Ямы на "Танцях з зірками-2019", провела тренировку

Популярная спортсменка решила научить украинцев правильно упражняться, передает Politeka.net.

Отметим, звезда с пяти лет занимается гимнастикой, благодаря которой научилась дисциплине, а также приобрела искусительные формы.

В этот раз в своих сторис Инстаграм гимнастка решила научить украинцев упражнениям, которые помогут "подтянуть" свое тело.

На кадрах красотка блистала в розовой маечке и обтягивающих шортиках, подчеркнувших ягодицы.

"Вы готовы поработать на пользу своему телу? Тогда поехали! Помните, сегодня вы на шаг ближе к шпагату", - написала Анна, хвастаясь шикарной растяжкой.

Гимнастка показала три упражнения для растяжки, которые нужно выполнять плавно, однако не жалеть себя, ведь "шпагат сам не появится".

"Плавно тянем ножку к носику", - написала звезда.

После окончания тренировки Анна рассказала, что собирается провести еще завтра.

Напомним, за свою спортивную карьеру Анна Ризатдинова стала бронзовым призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро, чемпионкой мира в упражнении с обручем, многократным призером чемпионатов мира, Европы и летних Универсиад.

Известно, что 27-летняя красотка - мама маленького сына, Романа. Девушка родила ребенка от бизнесмена Александра Онищенко, который покинул Украину после смены власти в 2014 году.

Недавно спортсменка открыла свою академию гимнастики.

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