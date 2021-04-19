Известная украинская гимнастка, олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова порадовала поклонников чувственным образом

Как передает Politeka.net, 27-летняя фаворитка судьи Влада Ямы из "Танців з зірками", которая заняла второе место в одном из сезонов шоу, опубликовала свежее фото в микроблоге в Инстаграм.

На черно-белом снимке босая Анна с распущенными волосами позировала в белых брюках, сидя на полу. В руках девушка держала охапку цветов, которыми изящно прикрыла все самое пикантное. Гимнастка томно опустила взгляд. Игра света и теней придала этому кадру особую атмосферу.

"Красота женщины не в одежде, фигуре или прическе. Она — в блеске глаз. Ведь глаза — это ворота в сердце, где живет любовь", - гимнастка процитировала актрису Одри Хепберн в подписи.

За считанные минуты пользователи поставили более тысячи "лайков", а некоторые даже успели прокомментировать:

"Эта картина - чистая поэзия! Ты выглядишь потрясающе, милая Анна! Вы воплощение красоты! ❤️❤️"

"Вы шикарная 😍"

"Анна, вы - сплошная красота!!! 💐😍💝"

Ранее мы рассказывали, Ризатдинова показала в соцсети еще одно свое хобби: помимо гимнастики и танцев, девушка увлекается лошадьми. На опубликованных кадрах она предстала во время прогулки верхом.

Как известно, бывший возлюбленный Анны и отец ее сына, украинский политик Александр Онищенко серьезно увлекается конным спортом и даже участвует в соревнованиях. Вероятно, именно он привил ей любовь к такому времяпровождению.

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