27-летняя известная художественная гимнастка Анна Ризатдинова, звезда "Танці з зірками" и любимица судьи шоу Влада Ямы, раскрыла неожиданный факт о себе
Спортсменка занимается гимнастикой с пяти лет, пишет Politeka.net. За 20 с лишним лет красотка сумела стать бронзовым призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году, чемпионкой мира в упражнении с обручем в 2013-ом, а также многократной призершей чемпионатов мира, Европы и летних Универсиад.
Сейчас звезда обучает мастерству детей, становится участницей различных проектов и ведет страницу в Инстаграм.
Так, в одном из последних постов Анна раскрыла неожиданную правду о себе. Оказывает, несмотря на привитую ей с детства дисциплину, все же у нее есть черта, которая свойственна всем простым людям.
"Познакомимся ближе? 😊
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Сегодня хочу поделиться с вами необычным фактом о себе, который знают только близкие.
Я постоянно что-то забываю 🤷🏻♀. Хоть спорт и дисциплинирует, но гимнастки тоже люди", - написала Анна.
По ее словам, она записывает в свой телефон все встречи, которые планирует посетить на неделю-две вперед.
За два часа публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.
"Очень красивое платье! Откуда?😍", "Прекрасная", "Мне ближе еженедельник", "Это у всех наверное у кого много планов. Вот когда их нет, то и забывать нечего. Чем больше появляется, больше забываю. Телефон спасает, в календаре напоминание", - написали пользователи сети.
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