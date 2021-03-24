27-летняя известная художественная гимнастка Анна Ризатдинова, звезда "Танці з зірками" и любимица судьи шоу Влада Ямы, раскрыла неожиданный факт о себе

Спортсменка занимается гимнастикой с пяти лет, пишет Politeka.net. За 20 с лишним лет красотка сумела стать бронзовым призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году, чемпионкой мира в упражнении с обручем в 2013-ом, а также многократной призершей чемпионатов мира, Европы и летних Универсиад.

Сейчас звезда обучает мастерству детей, становится участницей различных проектов и ведет страницу в Инстаграм.

Так, в одном из последних постов Анна раскрыла неожиданную правду о себе. Оказывает, несмотря на привитую ей с детства дисциплину, все же у нее есть черта, которая свойственна всем простым людям.

"Познакомимся ближе? 😊

Сегодня хочу поделиться с вами необычным фактом о себе, который знают только близкие.

Я постоянно что-то забываю 🤷🏻‍♀. Хоть спорт и дисциплинирует, но гимнастки тоже люди", - написала Анна.

По ее словам, она записывает в свой телефон все встречи, которые планирует посетить на неделю-две вперед.

За два часа публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.

"Очень красивое платье! Откуда?😍", "Прекрасная", "Мне ближе еженедельник", "Это у всех наверное у кого много планов. Вот когда их нет, то и забывать нечего. Чем больше появляется, больше забываю. Телефон спасает, в календаре напоминание", - написали пользователи сети.

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