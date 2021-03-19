Известная украинская художественная гимнастка Анна Ризатдинова, фаворитка Влада Ямы на "Танцях з зірками", показала себя и ответила на вопрос

На фото Ризатдинова позировала в черном боди и босоножках. Красотка выгнулась, выставив одну ножку, демонстрируя свою стройность. Волосы у красотки остались распущенными, а образ Анна дополнила ярким мейкапом, благодаря чему снимок вышел еще жарче. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Давно мы не общались", - написала Анна, предлагая задавать вопросы фанаты.

"Готовите новые проекты?", - написал один из пользователей.

"И еще какие", - заинтриговала Анна, добавив к ответу фотографию в черном боди.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду не оставляют без внимания:

"Красотка и умница", "Супер", "Очень хорошо выглядишь", "Шикарные ноги, Анна", "Ракета", "Фигура и фактура", "Ого, круто", "Какая красота, так стильно, класс".

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