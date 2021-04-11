Известная украинская гимнастка, олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова показала еще одно хобби, которому уделяет время

Как передает Politeka.net, Ризатдинова ведет активный образ жизни, поэтому помимо гимнастики успевает уделять время и другим занятиям. У себя в сети красотка опубликовала фото, сделанные во время конных прогулок. Анна смело оседлала жеребца и позировала верхом на фоне лесных пейзажей.

Как известно, бывший возлюбленный Анны и отец ее сына, украинский политик Александр Онищенко серьезно увлекается конным спортом и даже участвует в соревнованиях. Вероятно, именно он привил гимнастке любовь к такому времяпровождению.

Отметим, что роман Онищенко с Ризатдиновой наделал много шуму, ведь скромница Анна связала свою судьбу с весьма одиозным политиком. Как рассказывала Ризатдинова в одном из интервью, именно скандальная репутация Онищенко стала одной из причин их расставания. Политик признал, что связь с ним уничтожает репутацию Анны. При этом Ризатдиновой расставание с мужчиной далось очень сложно.

Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова призналась, что заставляет ее светиться от счастья. Для девушки счастье – это время с родителями и когда у сына что-то хорошо получается. Также Анна светится от счастья, когда влюбляется и чувствует, что это взаимно.

Напомним, что соблазнительная фаворитка Ямы из "Танців з зірками" поманила ножкой в узком боди: "Еще какие...".

Как сообщала Politeka, фаворитка Ямы из «Танців з зірками» раскорячилась возле зеркала, любуясь своим талантом: «Волочкова отдыхает».

Также Politeka писала, что фаворитка Ямы из "Танців з зірками" раскрыла неожиданную правду о себе: "Я постоянно...".