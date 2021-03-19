Відома українська художня гімнастка Анна Різатдінова, фаворитка Влада Ями на "Танцях з зірками", показала себе і відповіла на питання

На фото Різатдінова позувала в чорному боді і босоніжках. Красуня вигнулася, виставивши одну ніжку, демонструючи свою стрункість. Волосся у красуні залишилися розпущеним, а образ Анна доповнила яскравим мейкапом, завдяки чому знімок вийшов ще спекотніше. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Давно ми не спілкувалися", - написала Анна, пропонуючи задавати питання фанати.

"Готуєте нові проекти?",- написав один з користувачів.

"І ще які", - заінтригувала Анна, додавши до відповіді фотографію в чорному боді.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку не залишають без уваги:

"Красуня і розумниця", "Супер", "дуже добре виглядаєш", "шикарні ноги, Анна", "Ракета", "фігура і фактура", "Ого, круто", "яка краса, так стильно, клас".

Ми писали, що гімнастка Анна Різатдінова викликала ажіотаж унікальними кадрами.

27-річна фаворитка хореографа Влада Ями з "Танців з зірками" опублікувала свіже відео у своєму мікроблозі в Instagram, в якому показала, як запалює разом зі співачкою Олею Поляковою.

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