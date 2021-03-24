27-річна відома художня гімнастка Анна Різатдінова, зірка "Танці з зірками" та улюблениця судді шоу Влада Ями, розкрила несподіваний факт про себе

Спортсменка займається гімнастикою з п'яти років, пише Politeka.net. За 20 з гаком років красуня зуміла стати бронзовим призером Олімпіади в Ріо-де-Жанейро у 2016 році, чемпіонкою світу у вправі з обручем у 2013-му, а також багаторазовою призеркою чемпіонатів світу, Європи та літніх Універсіад.

Зараз зірка навчає майстерності дітей, стає учасницею різних проектів і веде сторінку в Instagram.

Так, в одному з останніх постів Анна розкрила несподівану правду про себе. Попри прищеплену їй з дитинства дисципліну, все ж у неї є риса, яка властива всім простим людям.

"Познайомимося ближче? 😊

Сьогодні хочу поділитися з вами незвичайним фактом про себе, який знають тільки близькі.

Я постійно щось забуваю🤷 🏻 ♀. Хоч спорт і дисциплінує, але гімнастки теж люди", - написала Анна.

За її словами, вона записує у свій телефон всі зустрічі, які планує відвідати на тиждень-два вперед.

За дві години публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Дуже гарна сукня! Звідки?😍 ", "Прекрасна"," мені ближче тижневик", " це у всіх напевно у кого багато планів. Ось коли їх немає, то і забувати нічого. Чим більше з'являється, більше забуваю. Телефон рятує, в календарі нагадування", - написали користувачі мережі.

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