Відома українська гімнастка, олімпійська чемпіонка і фаворитка Влада Ями на "Танцях з зірками" Анна Різатдінова показала космічну розтяжку

Як пише Politeka.net, минулого року Різатдінова випустила автобіографічну книгу "Мій роман зі спортом", для написання якої використовувала цитати зі щоденника. Книга вийшла дуже особистою і відвертою, адже спортсменка розповіла в ній про всі складнощі, з якими вона зіткнулася на шляху до завоювання бронзової медалі на Олімпійських іграх.

анна Різатдінова

На свіжому фото Анна високо задерла ногу біля дзеркала, милуючись своєю книгою.

«У спорті немає випадковостей. Навіть непередбачені і дивні, на наш погляд, промахи відбуваються теж не просто так. Вони загартовують нас морально, роблять сильнішими, це - частина нашого духовного зростання. Я вірила і вірю, що бій виграється не в момент змагань, а задовго до цього, в спортивному залі. Кожне недопрацьоване тренування, немаксимальна віддача при підготовці в самий невідповідний момент дадуть про себе знати. Але саме на помилках вчаться", - зазначила Різатдінова.

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У коментарях спортсменці залишили масу приємних слів.

"Волочкова відпочиває", "ви прекрасні", "клас! Хотілося б прочитати її", "Чи плануєте ви випустити її англійською мовою?", "Красуня", - пишуть користувачі Мережі.

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