Відома українська гімнастка, олімпійська чемпіонка і фаворитка Влада Ями на "Танцях з зірками" Анна Різатдінова показала космічну розтяжку

Як пише Politeka.net, минулого року Різатдінова випустила автобіографічну книгу "Мій роман зі спортом", для написання якої використовувала цитати зі щоденника. Книга вийшла дуже особистою і відвертою, адже спортсменка розповіла в ній про всі складнощі, з якими вона зіткнулася на шляху до завоювання бронзової медалі на Олімпійських іграх.

На свіжому фото Анна високо задерла ногу біля дзеркала, милуючись своєю книгою.

«У спорті немає випадковостей. Навіть непередбачені і дивні, на наш погляд, промахи відбуваються теж не просто так. Вони загартовують нас морально, роблять сильнішими, це - частина нашого духовного зростання. Я вірила і вірю, що бій виграється не в момент змагань, а задовго до цього, в спортивному залі. Кожне недопрацьоване тренування, немаксимальна віддача при підготовці в самий невідповідний момент дадуть про себе знати. Але саме на помилках вчаться", - зазначила Різатдінова.

У коментарях спортсменці залишили масу приємних слів.

"Волочкова відпочиває", "ви прекрасні", "клас! Хотілося б прочитати її", "Чи плануєте ви випустити її англійською мовою?", "Красуня", - пишуть користувачі Мережі.

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