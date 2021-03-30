Известная украинская гимнастка, олимпийская чемпионка и фаворитка Влада Ямы на «Танцях з зірками» Анна Ризатдинова показала космическую растяжку

Как пишет Politeka.net, в прошлом году Ризатдинова выпустила автобиографическую книгу «Мой роман со спортом», для написания которой использовала цитаты из дневника. Книга получилась очень личной и откровенной, ведь спортсменка рассказала в ней обо всех сложностях, с которыми она столкнулась на пути к завоеванию бронзовой медали на Олимпийских играх.

На свежем фото Анна высоко задрала ногу возле зеркала, любуясь своей книгой.

«В спорте нет случайностей. Даже непредвиденные и странные, на наш взгляд, промахи происходят тоже не просто так. Они закаляют нас морально, делают сильнее, это – часть нашего духовного роста. Я верила и верю, что бой выигрывается не в момент соревнований, а задолго до этого, в спортивном зале. Каждая недоработанная тренировка, немаксимальная отдача при подготовке в самый неподходящий момент дадут о себе знать. Но именно на ошибках учатся», - отметила Ризатдинова.

В комментариях спортсменке оставили массу приятных слов.

«Волочкова отдыхает», «Вы прекрасны», «Класс! Хотелось бы прочесть её», «Планируете ли вы выпустить ее на английском языке?», «Красотка», - пишут пользователи сети.

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