Відома українська художня гімнастка Анна Різатдінова, яка була фавориткою Влада Ями на "Танцях з зірками", показала себе на відпочинку
На фото красуня здалася в чорній сукні, яка ідеально підкреслила розкішну фігуру дівчини. Зірка стояла серед пальм, загадково кудись дивлячись. Дівчина для пози торкнулася пальчиком до підборіддя, показавши свою тату-кільця. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
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Але іноді ці бажання не збуваються, тому що ми неправильно формулюємо їх у себе в голові. Тому хочу звернути вашу увагу на важливість цього моменту", - написала зірка під фото.
Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"Вау"," щоб всі мрії виконувалися потрібно знайти хорошого чарівника - і буде вам щастя","вогонь".
Ми писали, що відома українська гімнастка Анна Різатдінова показала, як підтримує форму в несподіваному вбранні.
На кадрах можна побачити, як Різатдінова займається на біговій доріжці.
«Незвичайний варіант, як поєднувати приємне з корисним. Яку книгу зараз читаєте? », - підписала кадри спортсменка.
Нагадаємо, фаворитка ями з "Танців з зірками" запалила разом з Поляковою, як дві сестри-близнючки
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