Відома українська гімнастка Анна Різатдінова зізналася, що змушує її світитися від щастя

Маленькими радощами життя, які наповнюють гімнастку, дівчина поділилася у своєму Instagram-акаунті, пише Politeka.net.

У Всесвітній день Щастя багато зірок шоу-бізнесу розмістили пости про те, що для них є щастям. Анна Різатдінова, яка підкорила танцювальне серце Влада Ями на шоу "Танці з зірками" вирішила поділитися з шанувальниками маленькими моментами, що роблять її щасливою.

У кадрі Анна постала в спортзалі у звичному вбранні, що підкреслює фігуру спортсменки - чорній футболці, легінсах і кросівках. Вона написала:

"Що для мене щастя? Друзі, вітаю всіх з Міжнародним днем щастя ❤️. У це свято вирішила задуматися, які події приносять радість в моє життя", - написала знаменитість.

Дівчина розмістила перелік невеликих радощів, які роблять її щасливою. Це і поцілунок дитини Роми, і подивитися улюблений фільм, і послухати музику в авто, і випити чашечку кави. Невеликі моменти, які дарують повноту життя, відчуттів, і наповнюють кожну людину радістю життя.

"Провести час з батьками; коли у Роми щось добре виходить, наприклад, у футболі; закохуватися і відчувати, що це взаємно; коли приготувала щось смачне...",- додала Анна.

Дівчина запитала що робить щасливими своїх фанів, і вони не упустили можливість прокоментувати такі важливі слова своєї фаворитки:

"Ви дуже красива Анька ти краса😍красуня"," Щастя - отримувати кайф від роботи та мати здорових рідних❤️"," Ваші пункти нереально круті😍 Щастя в дрібницях і не варто забувати про це", "Багато всього, але як молодій мамі зараз дуууже хочеться засмагати на пляжі.❤ ️ ",- поділилися шанувальники.

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