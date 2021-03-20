Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова призналась, что заставляет ее светиться от счастья
Маленькими радостями жизни, которые наполняют гимнастку, девушка поделилась в своем Инстаграм-аккаунте, пишет Politeka.net.
Во всемирный день счастья многие звезды шоу-бизнеса разместили посты о том, что для них является счастьем. Анна Ризатдинова, которая покорила танцевальное сердце Влада Ямы на шоу "Танці з зірками" решила поделиться с поклонниками маленькими моментами, делающими ее счастливой.
В кадре Анна предстала в спортзале в привычном наряде, подчеркивающем фигуру спортсменки - черной футболке, леггинсах и кроссовках. Она написала:
"Что для меня счастье? Друзья, поздравляю всех с международным днём счастья ❤️. В этот праздник решила задуматься, какие события приносят радость в мою жизнь", - написала знаменитость.
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Девушка разместила перечень небольших радостей, которые делают ее счастливой. Это и поцелуй ребенка Ромы, и посмотреть любимый фильм, и послушать музыку в авто, и выпить чашечку кофе. Небольшие моменты, которые дарят полноту жизни, ощущений, и наполняют каждого человека радостью жизни.
"Провести время с родителями; когда у Ромы что-то хорошо получается, например, в футболе; влюбляться и чувствовать, что это взаимно; когда приготовила что-то вкусное...", - добавила Анна.
Девушка спросила что делает счастливыми своих фанов, и они не упустили возможность прокомментировать такие важные слова своей фаворитки:
"Вы очень красивая Анька ты прелесть😍Красотка", "Щастя - отримувати кайф від роботи та мати здорових рідних❤️", "Ваші пункти нереально круті😍 Щастя в дрібницях і не варто забувати про це", "Много всего, но как молодой маме сейчас ооочень хочется загорать на пляже.❤️", - поделились поклонники.
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