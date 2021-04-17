Известная украинская гимнастка, олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова похвасталась коллекцией модных вышиванок

Как передает Politeka.net, украинские вышиванки уже не первый год пользуются невероятной популярностью. Модернизированные наряды с украинским орнаментом носят не только в Украине, но и за границей. В Украине же дизайнеры создают неповторимые платья и рубашки, которые можно носить каждый день.

Гимнастка Анна Ризатдинова, которая была фавориткой Влада Ямы на «Танцях з зірками», где заняла второе место, продемонстрировала свою любовь к украинским нарядом. Она показала сразу четыре платья разной длины, которые стильно комбинировала с кроссовками. Примерять платья Анне помогал ее сын Роман, которого она родила от экс-нардепа Александра Онищенко.

«Вам какой вариант нравится?», - подписала фото Ризатдинова.

Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова показала космическую растяжку возле зеркала. Гимнастка решила привлечь внимание к своей книге «Мой роман со спортом», которую она выпустила в прошлом году. Книга получилась очень личной и откровенной, ведь спортсменка рассказала обо всех сложностях, с которыми столкнулась во время подготовки к Олимпийским играм.

Напомним, что роскошная фаворитка Ямы из "Танців з зірками" раскрыла неожиданную правду о себе: "Я постоянно...".

Как сообщала Politeka, фаворитка Ямы из «Танців з зірками» в узких шортиках похвасталась шикарной растяжкой: "Поехали!".

Также Politeka писала, что фаворитка Ямы из «Танців з зірками» оседлала жеребца, поразив еще одним талантом: бывший бы одобрил.