Відома українська художня гімнастка Анна Різатдінова, фаворитка Влада Ями на "Танцях з зірками-2019", провела тренування
Популярна спортсменка вирішила навчити українців правильно вправлятися, передає Politeka.net.
Зазначимо, зірка з п'яти років займається гімнастикою, завдяки якій навчилася дисципліні, а також придбала спокусливі форми.
Цього разу у своїх сторіс Instagram гімнастка вирішила навчити українців вправам, які допоможуть "підтягнути" своє тіло.
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На кадрах красуня красувалася в рожевій маєчці і обтягуючих шортиках, що підкреслили сідниці.
"Ви готові попрацювати на користь своєму тілу? Тоді Поїхали! Пам'ятайте, сьогодні ви на крок ближче до шпагату", - написала Анна, вихваляючись шикарною розтяжкою.
Гімнастка показала три вправи для розтяжки, які потрібно виконувати плавно, проте не шкодувати себе, адже "шпагат сам не з'явиться".
"Плавно тягнемо ніжку до носика", - написала зірка.
Після закінчення тренування Анна розповіла, що збирається провести ще завтра.
Нагадаємо, за свою спортивну кар'єру Анна Різатдінова стала бронзовим призером Олімпіади в Ріо-де-Жанейро, чемпіонкою світу у вправі з обручем, багаторазовим призером чемпіонатів світу, Європи та літніх Універсіад.
Відомо, що 27-річна красуня - мама маленького сина, Романа. Дівчина народила дитину від бізнесмена Олександра Онищенка, який покинув Україну після зміни влади у 2014 році.
Нещодавно спортсменка відкрила свою академію гімнастики.
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