Відома українська гімнастка, олімпійська чемпіонка Анна Різатдінова показала ще одне хобі, якому приділяє час
Як передає Politeka.net, Різатдінова веде активний спосіб життя, тому крім гімнастики встигає приділяти час і іншим заняттям. У себе в мережі красуня опублікувала фото, зроблені під час кінних прогулянок. Анна сміливо осідлала жеребця і позувала верхи на тлі лісових пейзажів.
Як відомо, колишній коханий Анни і батько її сина, український політик Олександр Онищенко серйозно захоплюється кінним спортом і навіть бере участь у змаганнях. Ймовірно, саме він прищепив гімнастці любов до такого проведення часу.
Зазначимо, що роман Онищенка з Різатдіновою наробив багато галасу, адже скромниця Анна пов'язала свою долю з вельми одіозним політиком. Як розповідала Різатдінова в одному з інтерв'ю, саме скандальна репутація Онищенка стала однією з причин їх розставання. Політик визнав, що зв'язок з ним знищує репутацію Анни. При цьому Різатдіновій розставання з чоловіком далося дуже складно.
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Раніше ми писали, що Анна Різатдінова зізналася, що змушує її світитися від щастя. Для дівчини щастя - це час з батьками і коли у сина щось добре виходить. Також Анна світиться від щастя, коли закохується і відчуває, що це взаємно.
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