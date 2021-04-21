Известная художняя гимнастка Анна Ризатдинова, фаворитка Влада Ямы из "Танців з зірками", показала фигуру и рассказала о болезни

Как пишет Politeka.net, Анна Ризатдинова обладает множеством медалей на международных соревнованиях, а также участвует в разных проектах на украинском телевидении. Не прошла мимо звезда "Танців з зірками", где за красотку болел Влад Яма. Сейчас гимнастка активно развивает инстаграм, где рассказывает много личного.

"Как я боролась с диастазом? Часть 1

Проблема возникла после родов. Несмотря на то, что много читала по теме беременности, но упустила важный момент, что нужно после родов носить бандаж. Это утягивающее бельё либо корсет. Они помогают коже и мышцам восстановится после родов. Но я это пропустила.

За время беременности поправилась на 15 кг. Но вес и внешний вид после родов быстро пришли в форму. А вот проблема с животом осталась - он был слегка надутый и немножечко свисал. Я была уверена, что, когда прежний вес восстановится, всё придёт в норму. Но живот никуда не исчез.



Я углубилась во все виды тренировок на пресс. Делала всё возможное, но отвисший живот не исчезал. Я начала читать об этом и узнала, что у многих женщин образовывается диастаз или пупочная грыжа после родов. Решила пойти к доктору, который обнаружил, что у меня и первое, и второе", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили более 300 лайков и написали комментарии:

"Анечка, спасибо что делитесь. Это очень нужно многим девушкам", "Хочу продолжение. Интересно отчего фиброз", "Здравствуйте. А в какой клинике вы делали операцию?".

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