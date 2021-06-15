Известная украинская художественная гимнастка Анна Ризатдинова, фаворитка Влада Ямы на "Танцях з зірками-2019" вышла на подиум с сыном

Спортсменка завоевала множество наград на чемпионатах мира и Европы, сообщает Politeka.net. Еще большую популярность ей помогло заработать участие в шоу "Танці з зірками-2019".

Сейчас звезда занимается развитием своего блога, а также принимает участие в разных мероприятиях. На одном из таких гимнастка появилась вместе с сыном, Романом, которого она родила от олигарха Александра Онищенко.

"Мой сын Рома поучаствовал в показе Ukrainian Fashion Kids 🤍, где представили невероятную коллекцию от брендов Андре Тан и Yes. Это был первый показ в жизни Ромы. Я очень волновалась, но в то же время ощущала приятный трепет", - призналась Анна в посте.

Звезда напомнила, что ее сыну всего три года, но в итоге у него все вышло идеально.

"Я считаю, что все детские мероприятия излучают радость и позитив. Поэтому, когда Андре Тан пригласил меня поучаствовать, долго не думала. Пришлось пожертвовать дневным сном Ромы, но зато он запомнит положительные эмоции на всю жизнь", - поделилась Ризатдинова.

Хотя ребенок немного капризничал, ведь в силу возраста ему сложно усидеть на месте, все-таки Анна им гордится.

"Держался он молодцом. Горжусь своим Ромочкой! Уверена, что впереди его ожидает ещё много крутых проектов", - написала гимнастка.

Напомним, фаворитка Ямы из "Танців з зірками" подчеркнула свою главную гордость узким платьем.

Также Politeka писала, что фаворитка Ямы из "Танців з зірками" показала, как совмещает приятное с полезным, покорив Остапчука.

А еще Politeka сообщала, что фаворитка Ямы из «Танців з зірками» Ризатдинова в золотой короне заставила Полякову нервничать.