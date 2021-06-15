Известная украинская художественная гимнастка Анна Ризатдинова, фаворитка Влада Ямы на "Танцях з зірками-2019" вышла на подиум с сыном
Спортсменка завоевала множество наград на чемпионатах мира и Европы, сообщает Politeka.net. Еще большую популярность ей помогло заработать участие в шоу "Танці з зірками-2019".
Сейчас звезда занимается развитием своего блога, а также принимает участие в разных мероприятиях. На одном из таких гимнастка появилась вместе с сыном, Романом, которого она родила от олигарха Александра Онищенко.
"Мой сын Рома поучаствовал в показе Ukrainian Fashion Kids 🤍, где представили невероятную коллекцию от брендов Андре Тан и Yes. Это был первый показ в жизни Ромы. Я очень волновалась, но в то же время ощущала приятный трепет", - призналась Анна в посте.
73-летняя Ротару изумила внешностью, выйдя в свет впервые за долгое время: "Я скучала!"
Самая богатая певица Украины оплакивает друга, его знал каждый украинец: "Великий Человек..."
Жизнь знаменитого актера оборвалась на глазах у его родственников: "Покойся с миром"
"С ним уходит поколение великих": не стало знаменитого украинца, его талантом восхищались многие
"Так и не начал дышать": украинец скончался после укуса насекомых, детали несчастья
Звезда напомнила, что ее сыну всего три года, но в итоге у него все вышло идеально.
"Я считаю, что все детские мероприятия излучают радость и позитив. Поэтому, когда Андре Тан пригласил меня поучаствовать, долго не думала. Пришлось пожертвовать дневным сном Ромы, но зато он запомнит положительные эмоции на всю жизнь", - поделилась Ризатдинова.
Хотя ребенок немного капризничал, ведь в силу возраста ему сложно усидеть на месте, все-таки Анна им гордится.
"Держался он молодцом. Горжусь своим Ромочкой! Уверена, что впереди его ожидает ещё много крутых проектов", - написала гимнастка.
Напомним, фаворитка Ямы из "Танців з зірками" подчеркнула свою главную гордость узким платьем.
Также Politeka писала, что фаворитка Ямы из "Танців з зірками" показала, как совмещает приятное с полезным, покорив Остапчука.
А еще Politeka сообщала, что фаворитка Ямы из «Танців з зірками» Ризатдинова в золотой короне заставила Полякову нервничать.