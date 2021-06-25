Финалистка "Танців з зірками" Анна Ризатдинова показала необычное фото из новой фотосессии
Как сообщает Politeka.net, известная украинская гимнастка и любимица Влада Ямы на шоу "Танці з зірками" Анна Ризатдинова часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. В этот раз звездная красотка поделилась ярким нежным фото, на котором появилась в необычном образе.
На новом снимке Анна запечатлена в интересной локации, она прислонилась к стене, стоя в необычной позе. Перед камерой спортсменка появилась в легком шелковом платье изумрудного оттенка, которое красиво подчеркнуло идеальную фигуру и оголило изящные плечи. Волосы девушки распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий красивый макияж. Завершают образ кружевные белые перчатки, из которых как будто проросли цветы.
В подписи к фотографии Ризатдинова написала: "Какими тремя прилагательными вы меня опишите?". Конечно же фанаты звезды не оставили без внимания такую публикацию и принялись активно обсуждать новое фото Ани в комментариях: "Необыкновенная, неповторимая, неотразимая", "Какое фото", "Искренняя, женственная, обаятельная", "Целеустремленная, спортивная, невероятная", "Женственная, нежная, привлекательная".
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