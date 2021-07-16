Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова показала себя около моря

Как сообщает Politeka.net, Анна Ризатдинова - украинская художественная гимнастка и многократная призерка чепионатов мира и Европы. Также девушка является фавориткой знаменитого хореографа Влада Ямы из проекта "Танцы со звездами".

Спортсменка активно ведет Инстаграм и регулярно делится моментами из своей жизни с поклонниками.

На этот раз Анна выложила несколько обворожительных фото. У неё строгий, но при этом очаровательный образ в черном слитном купальнике. Её образ дополняют громоздкие солнцезащитные очки и аксессуар в виде обруча. Девушка на фото позирует очень жественно и раскрывает свою фигуру.

Анна делится с подписчиками, что наступает её праздник. "Через 30 минут появлюсь на свет.

А вы знаете, время своего рождения?)" - написала спортсменка.

"Прям Афродита", "С днем рождения, Анна!", "Сияй еще ярче!", ""С днем рождения, легенда!, "Красотка", - подписчики поздравляют и заваливают комплиментами гимнастку.

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