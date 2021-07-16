Известная украинская художняя гимнастка Анна Ризатдинова, любимица Ямы на "Танцях з зірками", показала себя на отдыхе

Как пишет Politeka.net, Анна Ризатдинова является популярной украинской гимнасткой, завоевавшей множество медалей на международном уровне. Красотка также брала участие в проекте "Танці з зірками", где ее поддерживал Влад Яма. Сейчас девушка активно ведет социальные сети, где делится самым интересным.

На новом фото Ризатдинова показалась в стильном купальнике, позируя на деревянной дорожке. Девушка дополнила образ очками, а руками взялась за талию. Как можно понять, красотка отправилась отдыхать в Анталию, Турция.

"Без фильтров и мейка", - подписала фотографию Анна.

Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"И людей", "Аня, у вас очень красивая фигура", "Если бы еще без очков, тогда точно можно сказать, что без мейк)", "Шикарные ноги Анна нереально красиво выглядите", "красивая, хрупкая !!! Глаз не отвести".

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