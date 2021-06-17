Известная украинская певица Джамала появилась в компании других звезд

Артистка завоевала огромную любовь публики особенно после победы на "Евровидении-2016", пишет Politeka.net. Сейчас звезда, кроме того, что продолжает развиваться в творческом плане, принимает участие в разных съемках.

Так, Джамала появилась на съемках шоу "Хто Зверху". В команде артистки были другие звезды украинского шоу-бизнеса солистка группы "Go_A" Екатерина Павленко и украинская гимнастка, участница шоу "Танці з зірками" Анна Ризатдинова.

"Кто правит миром? ❤️

Девушки ❤️❤️❤️ Сегодня на съемках Хто Зверху на @novy_channel с крутой командой настоящих чемпионок. Будет очень круто 🔥", - написала Джамала, обнявшись с Павленко.

За 15 минут публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.

"Девчонки", "Украинская королевская семья ❤️", "Может дуэт?)", "Катя и Джа - берегите стеклянные предметы", "я вижу двух победительниц", "Какие же все разные, разные лица, макияжи🔥 И какие все красивые! Женщины - вы прекрасны❤️🙌", "Джамала, Вы так похудели! 😍😮", - написали пользователи сети.

Напомним, группа Go_A в этом году заняла пятое место на песенном конкурсе "Евровидение". У коллектива сейчас много творческих планов. Даже в номере в Роттердаме группа работала уже над новыми композициями и в этом году она точно нас всех должна удивить.

Сейчас солистка коллектива принимает участие в разных шоу, а также дает интервью, что помогает развитию Go_A.

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