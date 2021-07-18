Успешная спортменка из Украины Анна Ризатдинова показала, как проводит время на отдыхе

Как пишет Politeka.net, Анна Ризатдинова является популярной украинской гимнасткой. Красотка выборола множество медалей на международной арене, демонстрируя свое мастерство. Также девушка участвовала в шоу "Танці з зірками", где ее поддерживал Влад Яма. Не забывает Ризатдинова и об Интернете, где в блоге делится самым интересным.

На фото Анна позировала в желтом платье с декольте. Красотка стояла у водоема, а образ дополнила сумочкой. Как можно понять, Ризатдинова отдыхает в Анталии, Турция.

"Можно на отдыхе без длинных текстов", - написала Анна под фотографией.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Нереально красивое у вас платье Анна,красотка", "Отдыхайте Анна, прекрасно", "Можно и без длинных комментариев, очень красиво".

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